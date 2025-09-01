Zum Inhalt springenBarrierefrei
Das A-Team gönnt sich eine wohlverdiente Pause. Während B.A. und Hannibal das Footballspiel verfolgen, lädt Murdock seine Freunde Face und Frankie in ein italienisches Restaurant ein, in dem er mittlerweile als Kellner arbeitet. Doch die Ruhe währt nicht lange: Ein paar Gangster haben es auf einen Staatsanwalt abgesehen, der in dem Restaurant speisen möchte. Wieder einmal ist der volle Einsatz des A-Teams gefragt.

