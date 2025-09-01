Zum Inhalt springenBarrierefrei
Staffel 5Folge 5
Folge 5: Es lebe die Revolution

45 Min.Ab 12

Das A-Team genießt gerade die schönen Seiten des Lebens, als die vier erfahren, dass Alexander Martien, Diktator der Insel San Marcos, drei US-Bürger als Geiseln genommen hat. Per U-Boot begeben sich Hannibal und Co auf die Insel, wo sie sich einer Gruppe Rebellen anschließen. Als Face geschnappt wird und in die Zelle der Geiseln gebracht wird, ist die Überraschung groß ...

