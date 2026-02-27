Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Das Böse im Blick - Augenzeuge Kamera

Blutrausch

Kabel Eins DokuStaffel 5Folge 10vom 27.02.2026
Blutrausch

BlutrauschJetzt kostenlos streamen

Das Böse im Blick - Augenzeuge Kamera

Folge 10: Blutrausch

47 Min.Folge vom 27.02.2026Ab 12

Das Ehepaar Tom und Jill Estes reist zu einem Verwandtenbesuch nach Missouri. Es sollte der letzte Ausflug werden: ein Spaziergänger findet die Leichen der beiden neben den Mülltonnen einer Tankstelle. Die Beamten sichten die Bänder der Überwachungskameras eines nahegelegenen Supermarktes und stoßen auf eine heiße Spur.

Weitere Folgen in Staffel 5

Alle Staffeln im Überblick

Das Böse im Blick - Augenzeuge Kamera
Kabel Eins Doku
Das Böse im Blick - Augenzeuge Kamera

Das Böse im Blick - Augenzeuge Kamera

Alle 2 Staffeln und Folgen