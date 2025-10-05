Zum Inhalt springenBarrierefrei
Probefahrt in den Tod

sixxStaffel 5Folge 9vom 05.10.2025
Folge 9: Probefahrt in den Tod

47 Min.Folge vom 05.10.2025Ab 12

Der mexikanisch-stämmige Autohausbesitzer Hufracio Arteaga lebt den amerikanischen Traum, bis er eines Tages in seinem Laden ermordet wird. Nach stundenlanger Sichtung von Material aus Überwachungskameras fällt den Polizisten ein mysteriöser Mann auf, der im Schatten lauert.

