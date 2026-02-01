Zum Inhalt springenBarrierefrei
Das Böse im Blick - Augenzeuge Kamera

Zur falschen Zeit am falschen Ort

Kabel Eins DokuStaffel 5Folge 6vom 13.02.2026
Folge 6: Zur falschen Zeit am falschen Ort

47 Min.Folge vom 13.02.2026Ab 12

Im August 2015 wird der 36-jährige Carl Starke in der Nähe seines Hauses in St. Augustine, Florida, erschossen. Nachbarn haben Schüsse gehört, doch es gibt keine Zeugen. Geben die Bänder der Überwachungskameras Aufschluss?

Kabel Eins Doku
