Das Böse im Blick - Augenzeuge Kamera
Folge 12: Mord im Morgengrauen
47 Min.Folge vom 06.03.2026Ab 12
Wer entsorgte in einer kalten Februarnacht im Jahr 2015 den leblosen Körper der 26-jährigen Celina Petersen in einer von Seattles dunklen Gassen? Die Polizei sucht in Aufnahmen von Überwachungskameras nach einer Antwort.
