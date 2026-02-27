Zum Inhalt springenBarrierefrei
Das Böse im Blick - Augenzeuge Kamera

Kabel Eins DokuStaffel 5Folge 12vom 06.03.2026
Folge 12: Mord im Morgengrauen

47 Min.Folge vom 06.03.2026Ab 12

Wer entsorgte in einer kalten Februarnacht im Jahr 2015 den leblosen Körper der 26-jährigen Celina Petersen in einer von Seattles dunklen Gassen? Die Polizei sucht in Aufnahmen von Überwachungskameras nach einer Antwort.

