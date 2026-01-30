Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Das Böse im Blick - Augenzeuge Kamera

Per Anhalter in den Tod

Kabel Eins DokuStaffel 5Folge 5vom 06.02.2026
Per Anhalter in den Tod

Per Anhalter in den TodJetzt kostenlos streamen

Das Böse im Blick - Augenzeuge Kamera

Folge 5: Per Anhalter in den Tod

46 Min.Folge vom 06.02.2026Ab 12

Im November 2014 wird die Leiche der 69-jährigen Clare Richardson in einem öffentlichen Park in Clarkston, Washington, gefunden. Da es keine Zeugen für die Tat gibt, beginnen die Beamten mit der Sichtung des Materials aus Überwachungskameras.

Weitere Folgen in Staffel 5

Alle Staffeln im Überblick

Das Böse im Blick - Augenzeuge Kamera
Kabel Eins Doku
Das Böse im Blick - Augenzeuge Kamera

Das Böse im Blick - Augenzeuge Kamera

Alle 2 Staffeln und Folgen