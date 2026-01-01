Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Das Böse im Blick - Augenzeuge Kamera

Mord aus Missgunst

Kabel Eins DokuStaffel 5Folge 3vom 23.01.2026
Mord aus Missgunst

Mord aus MissgunstJetzt kostenlos streamen

Das Böse im Blick - Augenzeuge Kamera

Folge 3: Mord aus Missgunst

47 Min.Folge vom 23.01.2026Ab 12

Im November 2012 wird Terry Porter, Unternehmer aus Atlanta, in seinem Vorgarten erschossen. Der Mord gleicht einer Exekution. Die Beamten durchforsten Aufnahmen aus Überwachungskameras, um dem Mörder auf die Spur zu kommen.

Weitere Folgen in Staffel 5

Alle Staffeln im Überblick

Das Böse im Blick - Augenzeuge Kamera
Kabel Eins Doku
Das Böse im Blick - Augenzeuge Kamera

Das Böse im Blick - Augenzeuge Kamera

Alle 3 Staffeln und Folgen