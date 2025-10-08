Rotierende Torten im HalbfinaleJetzt kostenlos streamen
Das große Backen
Folge 9: Rotierende Torten im Halbfinale
99 Min.Folge vom 08.10.2025Ab 6
Herzhaft wird's mit Langos - frittiert und belegt aus Ungarn. In der technischen Prüfung folgt "Mojito-Mania" als Törtchen mit Baiser-Mantel. Abschließend drehen die Torten durch: Mini- und Haupttorte sollen auf einem Karussellständer rotieren. Wer erreicht das Finale - und für wen endet die Fahrt?
Weitere Folgen in Staffel 13
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Das große Backen
Alle 11 Staffeln und Folgen
Genre:Kochen, Reality-Spielshow, Dokumentation
Produktion:DE, 2022
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© SAT.1
Enthält Produktplatzierungen