SAT.1Staffel 13Folge 9vom 08.10.2025
99 Min.Folge vom 08.10.2025Ab 6

Herzhaft wird's mit Langos - frittiert und belegt aus Ungarn. In der technischen Prüfung folgt "Mojito-Mania" als Törtchen mit Baiser-Mantel. Abschließend drehen die Torten durch: Mini- und Haupttorte sollen auf einem Karussellständer rotieren. Wer erreicht das Finale - und für wen endet die Fahrt?

SAT.1
