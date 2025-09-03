Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 13Folge 4vom 03.09.2025
Folge 4: Tatort: Backzelt

113 Min.Folge vom 03.09.2025Ab 6

Die Woche beginnt mit Biskuitrollen im klassischen Stil. Technisch wird's hefig - Buchteln mit Himbeerfüllung und Vanillesoße sind gefragt. Zum Schluss wird's kriminell: Die Kandidaten backen Torten mit mysteriösen Tatorten und helfen bei der Suche nach dem Täter. Doch einer muss erneut das Zelt verlassen.

SAT.1
