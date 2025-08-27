Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 13Folge 3vom 27.08.2025
114 Min.Folge vom 27.08.2025Ab 6

Die Kiwi steht diesmal im Mittelpunkt: Aufgabe eins verlangt Geschmack und Optik mit der grünen Frucht. Dann folgt eine klassische Marzipan-Walnuss-Torte - inklusive Marzipandecke. Zum Schluss wird's kurvig: Ein Curvy Cake in Kuppelform mit romantischem Streifenlook steht an. Am Ende heißt es wieder: Wer bleibt, wer geht?

