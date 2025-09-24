Die Folge der ÜberraschungenJetzt kostenlos streamen
Folge 7: Die Folge der Überraschungen
113 Min.Folge vom 24.09.2025Ab 6
Mit verstecktem Motiv im Toast starten die Kandidaten in Woche sieben. Danach gibt's Schwarzwälder Mini-Törtchen, per Drehscheibe filigran dekoriert. Ex-Sieger Raheem bringt Pistazie, Orangenblüte und Wafer Paper als kreative Herausforderung mit. Am Ende muss erneut ein Hobbybäcker das Zelt verlassen.
