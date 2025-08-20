Keine gemütliche Tea TimeJetzt kostenlos streamen
Das große Backen
Folge 2: Keine gemütliche Tea Time
115 Min.Folge vom 20.08.2025Ab 6
In Woche zwei lädt die Jury zur edlen Tea Time: Zehn identische Kleingebäcke wie Macarons oder Eclairs sollen auf einer stilvollen Tafel glänzen. In der technischen Prüfung fordert Christian ein herzhaftes Fächerbrot mit Pesto im Hefeteig. Zum Finale heißt es "Innen wie außen" - eine 3D-Torte soll eine Zutat geschmacklich und optisch realistisch darstellen. Nach drei Aufgaben entscheidet sich, wer das Backzelt verlassen muss.
Weitere Folgen in Staffel 13
Alle Staffeln im Überblick
Das große Backen
Alle 13 Staffeln und Folgen
Genre:Kochen, Reality-Spielshow, Dokumentation
Produktion:DE, 2022
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© SAT.1
