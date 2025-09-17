Zum Inhalt springenBarrierefrei
Das große Backen

ABC am Backtisch: Alkohol, Botanik und Christians Rezept

SAT.1Staffel 13Folge 6vom 17.09.2025
ABC am Backtisch: Alkohol, Botanik und Christians Rezept

115 Min.Folge vom 17.09.2025Ab 6

Halbzeit mit Mini-Gebäck und Pipette-Drink: In der technischen Prüfung steht eine Mailänder Makronentorte mit filigranen Blüten an. Beim Finale wird ein essbares Gewächshaus samt pflanzlichen Kleingebäcken gefordert. Wer blüht auf, wer verliert die Balance und seinen Platz im Wettbewerb?

