Perfektion und Durchblick im Finale

SAT.1Staffel 13Folge 10vom 15.10.2025
Folge 10: Perfektion und Durchblick im Finale

99 Min.Folge vom 15.10.2025Ab 6

Elegante Tartes mit perfekter Creme als Start ins Finale. In der technischen Prüfung warten aufwendige Kakao-Mousse-Törtchen. Nach dem ersten Auszug folgt die Finaltorte: zweistöckig, mit dekorativer Durchblick-Etage. Wer holt sich den goldenen Cupcake, 10.000 Euro - und den Titel 2025?

SAT.1
