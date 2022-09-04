Auf die Gebäcke - fertig, los!Jetzt kostenlos streamen
Das große Backen
Folge 1: Auf die Gebäcke - fertig, los!
118 Min.Folge vom 04.09.2022Ab 6
Angefangen wird auch in diesem Jahr traditionell mit dem Lieblingsrezept der Kandidat:innen. Dabei kann vom Brotkranz bis zur Torte alles dabei sein. Die Technische Prüfung stammt heute vom britischen Star-Juroren Paul Hollywood. Seine Aufgabe: "Arlettes"- ein delikates, feinblättriges Knuspergebäck aus Frankreich. Das Highlight folgt zum Schluss mit der gebackenen Visitenkarte, mit der die Hobbybäcker:innen einen Einblick in ihre Persönlichkeit gewähren.
Weitere Folgen in Staffel 10
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Das große Backen
Alle 13 Staffeln und Folgen
Genre:Kochen, Reality-Spielshow
Produktion:DE, 2022
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© SAT.1
Enthält Produktplatzierungen