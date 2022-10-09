Günther Koerffer mags romantisch: Weihnachtliche HochzeitstortenJetzt kostenlos streamen
Das große Backen
Folge 6: Günther Koerffer mags romantisch: Weihnachtliche Hochzeitstorten
117 Min.Folge vom 09.10.2022Ab 6
Die sechste Woche startet mit Kuchen am Stiel. Die Jury erwartet ein Ensemble aus fünf Küchlein, die alle dasselbe Geschmacksbild haben, aber unterschiedlich gestaltet sind. Anschließend soll in der Technischen Prüfung ein "Paris Brest" gebacken werden - ein Maxi-Format eines Windbeutels bestehend aus filigranem Brandteig. Zum Schluss wünscht sich Überraschungsgast und Star-Patissier Günther Koerffer eine winterliche Hochzeitstorte. Wer wird ihn mit seiner Kreation überzeugen?
Genre:Kochen, Reality-Spielshow
Produktion:DE, 2022
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© SAT.1
Enthält Produktplatzierungen