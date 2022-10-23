Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 10Folge 8vom 23.10.2022
Folge vom 23.10.2022

Als Finalauftakt wünscht sich die Jury Schnitten auf Patisserie-Niveau. Besonders durch ihre akkurate Schichtung müssen diese Köstlichkeiten überzeugen. Die "Moskauer Mousse-Türmchen" sind eine finalwürdige Aufgabe in der Technischen Prüfung, denn die Gebäcke erfordern eine seidige Mousse und eine glatte Mirror Glaze. In der Highlight-Aufgabe geht es für die beiden Finalist:innen darum, eine dreistöckige Torte zu kreieren. Wer überzeugt und gewinnt die diesjährige Staffel?

