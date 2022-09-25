Zum Inhalt springenBarrierefrei
Das große Backen

Ein Augenschmaus für Rebecca Mir: Jetzt werden alle Deko-Register gezogen

SAT.1Staffel 10Folge 4vom 25.09.2022
118 Min.Folge vom 25.09.2022Ab 6

Die Kandidat:innen sollen heute in der ersten Aufgabe acht Schokoriegel kreieren. Ob knusprig oder soft, fruchtig, würzig, zuckersüß oder kerngesund - der Kreativität sind keine Grenzen gesetzt! Mit dem "Kaiserschmarren-Käsekuchen" fordert Christian Hümbs die Hobbybäcker:innen in der Technischen Prüfung mit einer originellen Rezeptur. Und Überraschungsgast Rebecca Mir erhofft sich in der Highlight-Aufgabe "Deko Surprise" viele schmackhafte Deko-Ideen!

