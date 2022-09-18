Tim Raue mags scharf - Backen mit JalapeñosJetzt kostenlos streamen
Das große Backen
Folge 3: Tim Raue mags scharf - Backen mit Jalapeños
118 Min.Folge vom 18.09.2022Ab 6
Die dritte Woche startet mit Überraschungsgast Tim Raue! Der Starkoch bringt drei ungewöhnlich zusammenspielende Komponenten mit: Aus Zitronengras, Jalapeños und gedörrter Birne soll eine experimentelle Rezeptur entstehen. Die Technische Prüfung "Sarawak Layer's Cake" kommt aus der malaysischen Region Sarawak und gilt als eines der kompliziertesten Desserts. In der Highlight-Aufgabe geht es um süße Fälschungen! Mit einer spektakulären 3D-Torte soll die perfekte Illusion gelingen.
Weitere Folgen in Staffel 10
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Das große Backen
Alle 13 Staffeln und Folgen
Genre:Kochen, Reality-Spielshow
Produktion:DE, 2022
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© SAT.1
Enthält Produktplatzierungen