Glänzendes Finale der JubiläumsstaffelJetzt kostenlos streamen
Das große Promibacken
Folge 8: Glänzendes Finale der Jubiläumsstaffel
119 Min.Folge vom 01.04.2026Ab 6
In der finalen Woche backen die Finalisten identische Dreieck-Schnitten im Metallic-Look, die das Finale eindrucksvoll begleiten sollen. Außerdem kreieren die Promis elegante Mürbteig-Törtchen in Taco-Form. Im großen Finale sollen die Promis eine elegante, zweistöckige Jubiläumstorte im funkelnden Metallic-Look entwerfen, passend zum Jubiläum geschmückt mit der Ziffer "10". Geschmack und Dekoration müssen perfekt harmonieren - dann fällt die Entscheidung um den goldenen Cupcake.
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Alle Staffeln im Überblick
Das große Promibacken
Alle 10 Staffeln und Folgen
Genre:Kochen, Reality-Spielshow, Dokumentation
Produktion:DE, 2017
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© SAT.1
Enthält Produktplatzierungen