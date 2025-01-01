Zum Inhalt springenBarrierefrei
Folge 1: Zimmer-Roulette

14 Min.Ab 6

Rektorin Meyer-Stäblein verkündet, dass es in diesem Jahr gemischte Zimmer geben wird. Die Jungen freuen sich über diese Änderung, während die Mädchen völlig durchdrehen. ES stellt sich jedoch die Frage, warum die Aufteilung geändert wird.

