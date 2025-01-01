Zum Inhalt springenBarrierefrei
Das Internat

Läuse-Zirkus aka Flohwalzer

Läuse-Zirkus aka Flohwalzer

Das Internat

Folge 10: Läuse-Zirkus aka Flohwalzer

15 Min.Ab 6

Luna kann dem Druck nicht mehr standhalten. Sie steht vor einem Burnout. Das Internat hat eine Insektenplage. Nur Luna scheint sich darum zu kümmern, das Problem zu lösen. Sie enthüllt Geheimnisse. Mike wittert seine Chance gegen Luna vorzugehen.

Das Internat
Das Internat

Das Internat

