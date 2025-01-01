Zum Inhalt springenBarrierefrei
Geburtstags-Überraschung

Folge 9: Geburtstags-Überraschung

17 Min.Ab 12

Es wurde ein Geburtstag vergessen! Die Freunde haben es nicht auf dem Schirm. Das Geburtstagskind ist traurig und enttäuscht. Nur ihr Lehrer erinnert sich an den besonderen Tag des Schülers. Toni und Sophie lernen sich kennen und entwickeln Gefühle.

