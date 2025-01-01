Zum Inhalt springenBarrierefrei
Folge 5: Wahrheit oder Pflicht

15 Min.Ab 12

Die Schüler sind eingesperrt. Um die Stimmung zu verbessern, holt Mia ein paar Flaschen Wein hevor und die Runde spielt Wahrheit oder Pflicht. Doch das Spiel führt recht schnell zu Tränen, wovon die Rektorin und der Referendar aber nichts bemerken.

