Das Internat
Folge 3: Triple-Double
14 Min.Ab 6
Ben flippt aus, als er seine Sachen kaputt vorfindet. Er will zurückschlagen aber ist nicht sicher, ob er sich auf sein Team verlassen kann. Beim Fußballspiel interessieren sich die Mädchen vor allem für die Jungen aus der anderen Mannschaft.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Das Internat
Alle 4 Staffeln und Folgen
Genre:Comedy
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Joyn / Pantaflix Studios