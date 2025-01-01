Zum Inhalt springenBarrierefrei
Folge 11: Fertig machen

15 Min.Ab 6

Die Crew will eine Party planen, denn alle haben Bens Geburtstag vergessen und wollen dies wiedergutmachen. Luna zeigt großes Organisationstalent, aber die anderen können sich vor lauter Gefühlen und Dramen kaum auf die Planung konzentrieren.

