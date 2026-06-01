Das Unerklärliche mit William Shatner
Folge 33: Mythos Bermudadreieck
41 Min.Folge vom 27.06.2026Ab 12
Überall auf der Welt gibt es mysteriöse Regionen, in denen Schiffe, Flugzeuge und Menschen hineingeraten und einfach verschwinden. Sie befinden sich unter anderem in Bermuda, Alaska, Japan. Was steckt hinter dem Verschwinden? Widersprechen diese Orte den Gesetzen der Physik?
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Das Unerklärliche mit William Shatner
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Genre:Paranormal, Dokumentation
Produktion:US, 2019
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-4: A&E Television Networks, LLC & © Season 1: Videorechte: A&E Television Networks, LLC, Bildrechte: Alamy