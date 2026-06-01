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Das Unerklärliche mit William Shatner

Mythos Bermudadreieck

Kabel Eins DokuStaffel 3Folge 33vom 27.06.2026
Mythos Bermudadreieck

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Das Unerklärliche mit William Shatner

Folge 33: Mythos Bermudadreieck

41 Min.Folge vom 27.06.2026Ab 12

Überall auf der Welt gibt es mysteriöse Regionen, in denen Schiffe, Flugzeuge und Menschen hineingeraten und einfach verschwinden. Sie befinden sich unter anderem in Bermuda, Alaska, Japan. Was steckt hinter dem Verschwinden? Widersprechen diese Orte den Gesetzen der Physik?

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