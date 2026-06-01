Das Unerklärliche mit William Shatner
Folge 7: Die Magie der Knochen
41 Min.Folge vom 20.06.2026Ab 12
Knochen stellen in einigen Kulturen die Verbindungsstelle zwischen dem Reich der Lebenden und dem der Toten dar - so feiern die Menschen in Madagaskar und Bolivien rauschende Feste, auf denen mit menschlichen Knochen getanzt wird. Sie werden als Glücksbringer oder gar Heiligtümer gehandelt. Was hat es mit der Macht der Knochen auf sich?
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Das Unerklärliche mit William Shatner
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Paranormal, Dokumentation
Produktion:US, 2019
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-4: A&E Television Networks, LLC & © Season 1: Videorechte: A&E Television Networks, LLC, Bildrechte: Alamy