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Das Unerklärliche mit William Shatner

Die Magie der Knochen

Kabel Eins DokuStaffel 3Folge 7vom 20.06.2026
Die Magie der Knochen

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Das Unerklärliche mit William Shatner

Folge 7: Die Magie der Knochen

41 Min.Folge vom 20.06.2026Ab 12

Knochen stellen in einigen Kulturen die Verbindungsstelle zwischen dem Reich der Lebenden und dem der Toten dar - so feiern die Menschen in Madagaskar und Bolivien rauschende Feste, auf denen mit menschlichen Knochen getanzt wird. Sie werden als Glücksbringer oder gar Heiligtümer gehandelt. Was hat es mit der Macht der Knochen auf sich?

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