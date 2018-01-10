Dating ohne Grenzen: Countdown für die Liebe
Folge vom 10.01.2018: Die Liebe des Lebens
45 Min.Folge vom 10.01.2018Ab 12
Die 42-jährige Darcey aus Connecticut hat sich online in einen attraktiven 24-jährigen Fitnesstrainer aus Amsterdam verliebt. Obwohl sie ihn noch nie gesehen hat, reist sie nach Holland und hofft auf einen Heiratsantrag. Der 33-jährige Paul hatte in seiner Heimat Kentucky kein Glück in der Liebe und glaubt, seine Seelenverwandte in einem rückständigen Hüttendorf mitten im Amazonas gefunden zu haben. Und der zweimal geschiedene 47-jährige Sean ist fest entschlossen, eine blutjunge haitianische Schönheit aus ihrer Armut zu befreien und zu heiraten. Doch werden die großen Gefühle der Online-Romanzen halten, wenn sich die Paare persönlich treffen?
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Genre:Reality, Dokumentation, Romanze
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-8: Warner Bros. Discovery, Inc.