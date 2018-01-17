Dating ohne Grenzen: Countdown für die Liebe
Folge vom 17.01.2018: Um die halbe Welt
45 Min.Folge vom 17.01.2018Ab 6
Sean aus Ohio sitzt im Flieger nach Port-au-Prince, um Abby in die Arme zu schließen. Seine 20-jährige Traumfrau hat das ärmliche Leben in Haiti satt und wünscht sich eine Zukunft mit dem Endvierziger. Doch es gibt ein Problem in Form von Abbys Ex. Darcey ist in Amsterdam gelandet, wo sie ihren schönen Fitnesstrainer zum ersten Mal sehen wird. Die 42-Jährige will sich im besten Licht präsentieren, doch alles scheint schief zu gehen. Und Paul aus Kentucky ist auf dem Weg in den brasilianischen Dschungel, um seine Karine zu treffen. Nach dem 17-Stunden-Flug nach Manaus muss Paul auf ein Boot umsteigen, das ihn binnen zwei Tagen zu ihrem abgelegenen Dorf bringen soll.
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Genre:Reality, Dokumentation, Romanze
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1-8: Warner Bros. Discovery, Inc.