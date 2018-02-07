Kleine und große ÜberraschungenJetzt kostenlos streamen
Dating ohne Grenzen: Countdown für die Liebe
Folge vom 07.02.2018: Kleine und große Überraschungen
Die großen Gefühle sind noch ganz frisch, da werden die Verliebten bereits mit Heimlichkeiten und Vertrauensfragen konfrontiert. Obwohl der Besuch bei Karines Eltern gut verlief, fällt die junge Brasilianerin aus allen Wolken. Sie findet einen Schwangerschaftstest bei Paul und fragt sich, was er damit bezweckt. Wird sie den Test ihm zuliebe machen? Derweil ist der 37-jährige Larry ganz aufgeregt. Der Flug auf die Philippinen, zu seiner Internet-Liebe Jenny, steht bevor. Er spricht mit seinen Söhnen Lucian und Lawrence darüber, doch die reagieren extrem skeptisch. Als Larry bemerkt, dass seine Angebetete weiterhin auf der Dating-Site aktiv ist, wird auch er stutzig. Myriam verbirgt ebenso ein persönliches Geheimnis, das die Beziehung zu Patrick zerstören könnte. Und Sean muss sich nach einer wunderbaren Nacht mit seiner haitianischen Traumfrau Abby dem knallharten Fragemarathon ihrer Eltern stellen.