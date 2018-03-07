Dating ohne Grenzen: Countdown für die Liebe
Folge vom 07.03.2018: Wer einmal lügt…
43 Min.Folge vom 07.03.2018Ab 12
Nachdem Karine sich auf Pauls Drängen hin diverser Tests unterzieht, ist die Stimmung im Keller. Karine verletzt sein Misstrauen. Doch Paul hofft auf Entwarnung, schließlich möchte er endlich mit ihr intim werden. Auch Cortney ist bedient. Antonio muss an ihrem ersten gemeinsamen Abend arbeiten. Und es kommt noch besser: Er sitzt in der Jury einer Misswahl! Cortney geht mit - übernächtigt, ungeduscht und mit dem gesamten Gepäck im Schlepptau. Völlig erschöpft aber überglücklich trifft Larry endlich seine Jenny auf den Philippinen. Und Myriams Geheimniskrämerei gegenüber Patrick hat schließlich ein Ende. Als er in Paris eintrifft, lässt sie eine Bombe hochgehen, die sich gewaschen hat.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Reality, Dokumentation, Romanze
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-8: Warner Bros. Discovery, Inc.