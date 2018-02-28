Dating ohne Grenzen: Countdown für die Liebe
Folge vom 28.02.2018: Nur Lug und Trug?
Nachdem sie und Antonio sich zwei Monate geschrieben haben, ist Cortney bereit für den nächsten Schritt. Sie fliegt um die halbe Welt, um endlich den Mann ihrer Träume zu treffen. Doch wer versetzt sie am Flughafen von Malaga? Antonio! Darcey ist derweil noch immer bei Jesse in Amsterdam und lernt Kumpel Erdem kennen, der sie unverblümt auf den großen Altersunterschied anspricht. Kommen Darcey doch noch Zweifel? Auf Haiti hat Seans Angebetete Abby mit einem seltsamen Hautauschlag zu kämpfen. Als sie über einen Markt in Port-au-Prince bummeln, eröffnet ihnen eine Voodoo-Priesterin, dass es sich um den Fluch einer eifersüchtigen Person handeln könnte. Sean denkt sofort an Abbys Ex: Chris. Abby versichert zwar, dass die zwei nur Freundschaft verbindet, doch Sean kann das nur schwer glauben.