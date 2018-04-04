Dating ohne Grenzen: Countdown für die Liebe
Folge vom 04.04.2018: Gefährliches Spiel
43 Min.Folge vom 04.04.2018Ab 12
Larry hat seine erste Vorstellungsrunde bei Jennys Verwandtschaft auf den Philippinen ziemlich verbockt. Die Frauen hatten extra einen Festschmaus vorbereitet, um ihn in die Familie aufzunehmen. Aber der 37-Jährige aus Florida brachte von dem traditionellen philippinischen Mahl kaum einen Bissen herunter, weil es ihm nicht schmeckte. Jetzt sind alle beleidigt. Patrick aus Kentucky, der für seine Online-Traumfrau Myriam nach Paris gereist ist, hat den ersten Schock überwunden: Myriam hat zwar einen Freund, doch der 25-Jährige versucht trotzdem, bei der Französin zu punkten - leider mit einer äußerst plumpen Taktik.
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Genre:Reality, Dokumentation, Romanze
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-8: Warner Bros. Discovery, Inc.