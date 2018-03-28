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Dating ohne Grenzen: Countdown für die Liebe

Nichts als die Wahrheit

TLCFolge vom 28.03.2018
Nichts als die Wahrheit

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Dating ohne Grenzen: Countdown für die Liebe

Folge vom 28.03.2018: Nichts als die Wahrheit

45 Min.Folge vom 28.03.2018Ab 12

Larry ist um die halbe Welt gereist, um seine Online-Traumfrau Jenny auf den Philippinen zu treffen. Er überlegt, die 24-Jährige zu heiraten, doch vorher will Larry herausfinden, ob sie ihn wirklich liebt, oder nur ausnutzen will. Aus diesem Grund checkt Cousin Buster ihr Facebook-Profil und sieht, dass Jenny mit vielen anderen Männern flirtet. Sean hat in Haiti den Eindruck gewonnen, dass zwischen Abby und ihrem Ex-Freund Chris immer noch etwas läuft und deshalb um ein Treffen zu dritt gebeten. Als dieses völlig danebengeht, zieht die 20-Jährige zu ihren Eltern zurück. Doch Sean ist immer noch verliebt und überlegt, Abby trotzdem einen Antrag zu machen.

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