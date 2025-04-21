Zum Inhalt springenBarrierefrei
Der Alte

KultKrimiStaffel 2Folge 1
58 Min.Ab 12

Anselm Kausch, schüchtern, mit einer Wangennarbe, bemüht sich um Renate Gaubel und wird zurückgewiesen. Am nächsten Morgen meldet sich ein aufgebrachter Herr Gaubel mit seiner verlegenen Tochter bei Kommissar Köster und berichtet, sie sei gestern Abend überfallen worden. Renate nimmt das alles nicht besonders ernst und spricht von einem dummen Zufall, ihr Vater aber erstattet Anzeige gegen Unbekannt.

