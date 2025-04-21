Der Alte
Folge 9: Ein Parasit
60 Min.Ab 12
Beate Löhr und ihr Freund Peer beobachten in einem Parkhaus einen Gelddieb, der eine Frau niederschlägt. Peer tritt dem Flüchtenden in den Weg und wird erschossen. Beate verlässt, ohne auf die Polizei zu warten, eilenden Schrittes das Parkhaus. Kommissar Köster kann zunächst den Tathergang nicht rekonstruieren.
Genre:Krimi-Drama, Thriller, Krimi
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© 1977 ZDF Enterprises