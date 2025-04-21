Der Alte
Folge 10: Alte Kameraden
Plötzlich weiß Hauptkommissar Köster, wer ihm da aus dem Portal der Strafanstalt entgegentritt: Hans Pagel, den er vor acht Jahren des Mordes überführen konnte, wird gerade entlassen. Köster hat diesen Fall nicht vergessen. Trotz eindeutiger Indizien spürte er damals ein unerklärliches Unbehagen. Nun sieht Köster, wie Pagel mit schweren Schritten die Fahrbahn überquert. Plötzlich fährt ein Auto auf Pagel zu, Schüsse fallen und verfehlen Pagel nur knapp. Und dann sitzen sich Köster und Pagel erneut gegenüber. Pagel benimmt sich störrisch, beleidigt Köster und lehnt polizeilichen Schutz verächtlich ab. Ehe Köster sich versieht, steckt er in einem der merkwürdigsten Fälle seiner Laufbahn.
