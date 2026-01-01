Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Der Alte

Illusionen über einen Mord

KultKrimiStaffel 2Folge 13
Illusionen über einen Mord

Illusionen über einen MordJetzt kostenlos streamen

Der Alte

Folge 13: Illusionen über einen Mord

60 Min.Ab 12

Der Einbrecher Rolf Schwörmann wird bei einem Überfall auf einen Supermarkt tödlich verletzt. In seiner Wohnung entdeckt die Kripo eine Skizze. Sie zeigt den Ort, an dem der seit 20 Jahren vermisste Walter Neukirch verbuddelt wurde. Die Fabrikantengattin Erika Gerold gerät unter Mordverdacht.

Weitere Folgen in Staffel 2

Alle Staffeln im Überblick

Der Alte
KultKrimi
Der Alte

Der Alte

Alle 12 Staffeln und Folgen