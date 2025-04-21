Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Der Alte

Mordanschlag

KultKrimiStaffel 2Folge 3
Mordanschlag

MordanschlagJetzt kostenlos streamen

Der Alte

Folge 3: Mordanschlag

60 Min.Ab 12

Hochbetrieb auf der Gokart-Bahn von Karl Schulz: Plötzlich fällt ein Schuss, und der in Führung liegende Charly Schulz bricht über dem Lenkrad zusammen. Wenig später sucht Hauptkommissar Erwin Köster den Verletzten im Krankenhaus auf. Dieser kann sich nicht erklären, wer auf ihn geschossen haben könnte. Im Verlauf der intensiven Verhöre kommen plötzlich Dinge ans Tageslicht, die mit diesem Mordanschlag zu tun haben könnten: eine geheimnisvolle Liebesgeschichte, eine Grundstücksspekulation und eine zerbrochene Freundschaft.

Weitere Folgen in Staffel 2

Alle Staffeln im Überblick

Der Alte
KultKrimi
Der Alte

Der Alte

Alle 12 Staffeln und Folgen