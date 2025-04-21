Der Alte
Folge 12: Die Lüge
Wenn Heiner Bertram getrunken hat, neigt er zu Gewalttätigkeiten gegen seine Frau Karin. An diesem Abend kommt es zur Tragödie. Heiner Bertram wird durch einige Pistolenschüsse lebensgefährlich verletzt. Hauptkommissar Köster lässt Karin festnehmen, sie gibt die Tat zu. Ein einfacher Fall für die Kriminalpolizei – aber da ist noch Karins Großvater, Herr Kampka, der offensichtlich nicht so recht mitbekommen hat, was sich da im Hause zutrug. Köster empfindet ein wenig Unbehagen, als der alte Herr an diesem Abend in ein Heim überstellt wird. Am nächsten Tag nimmt Köster ihn mit zu sich nach Hause. Die beiden Alten schließen schnell Freundschaft, was für Kösters Ermittlungen sehr hilfreich ist, denn Karin Bertram hat sich beim polizeilichen Verhör in merkwürdige Widersprüche verwickelt.
