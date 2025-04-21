Der Alte
Folge 22: Der Detektiv
Nichts hasst Kommissar Köster mehr als ein großes Polizeiaufgebot. Und was sich an diesem Morgen in einem Zolllager abspielt, übersteigt seine schlimmsten Alpträume. Um einen erschossenen Wachmann sammeln sich Zollfahnder, Polizisten vom Rauschgiftdezernat, die Mordkommission, Spurensicherer und ein Fotograf. Dann fällt Kösters Blick auf seinen früheren Kollegen Graske, der heute als Privatdetektiv arbeitet. Vor Jahren waren er und Köster einmal im selben Kommissariat, aber dann hatte Graske den Mörder Serge Duval durch Fahrlässigkeit laufen lassen. Der tote Wachmann, sagt Graske, sei sein Bruder, und er kenne auch den Mörder: Es ist jener seit Jahren von Köster gesuchte Duval. Am Nachmittag geht Köster zu Duval ins Hotel, um ihn festzunehmen. Dabei erlebt er eine böse Überraschung.
