Der Alte

Vertrauensstellung

KultKrimiStaffel 2Folge 25
Vertrauensstellung

Der Alte

Folge 25: Vertrauensstellung

60 Min.Ab 12

Seit Jahren unterschlägt Frau Mertz in einer großen Firma Geld für ihren verwöhnten Mann. Buchhalter Richard Ruppert stellt das Ehepaar Mertz zur Rede. Bei einem Streit zwischen den Männern wird Ruppert verletzt, bald darauf stirbt er. Kommissar Köster glaubt an einen klaren Fall, doch es kommt zu einer überraschenden Wendung.

