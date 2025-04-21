Der Alte
Folge 5: Der Auftraggeber
Seit einigen Wochen macht eine versierte Bande von Kunsträubern die Stadt unsicher. Sie geht bei ihren Raubzügen so geschickt vor, dass die Polizei immer wieder ins Leere stößt. Eines Tages wird der Fabrikant Dr. Herborn, Besitzer einer exklusiven Sammlung altchinesischer Kunstschätze, erschossen. Augenzeugin der Tat ist Herborns Schwiegertochter Gisela. Aufgrund ihrer Beschreibungen beginnt Hauptkommissar Köster mit seinen Recherchen. Ihm kommt das brutale Vorgehen der Kunsträuber merkwürdig vor, denn bislang hatten diese bei ihren Einbrüchen jede Gewaltanwendung vermieden. Als kurz darauf noch ein zweiter Toter aufgefunden wird, glaubt Köster, dass sich zwei rivalisierende Banden ihr Betätigungsfeld streitig machen. Doch alle Recherchen stoßen ins Leere. Köster steht vor einem Rätsel.
