Der Germinator
Folge vom 17.12.2024: Episode 12
44 Min.Folge vom 17.12.2024Ab 12
Ein Beamter wurde im Dienst angeschossen und hat das Feuergefecht nicht überlebt. Dies ist leider kein Einzelfall. Sheriff Bill Masters und Manfred Gilow machen sich auf den Weg zum Gerichtsgebäude von Telluride und setzen die US-Flagge auf halbmast. Danach sucht der „Germinator“ mit seiner Kollegin Caitlin Bills einen mutmaßlichen Missetäter auf, um eine Vorladung wegen Diebstahls zu überbringen. Und am nächsten Tag erweist Manfred zusammen mit Gesetzeshütern aus benachbarten Bezirken dem verstorbenen Polizisten auf dessen Beerdigung die letzte Ehre.
Genre:Krimi, Unterhaltung, Dokudrama
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Warner Bros. Discovery, Inc.