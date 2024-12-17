Zum Inhalt springenBarrierefrei
Der Germinator

Episode 12

DMAXFolge vom 17.12.2024
Episode 12

Der Germinator

Folge vom 17.12.2024: Episode 12

44 Min.Folge vom 17.12.2024Ab 12

Ein Beamter wurde im Dienst angeschossen und hat das Feuergefecht nicht überlebt. Dies ist leider kein Einzelfall. Sheriff Bill Masters und Manfred Gilow machen sich auf den Weg zum Gerichtsgebäude von Telluride und setzen die US-Flagge auf halbmast. Danach sucht der „Germinator“ mit seiner Kollegin Caitlin Bills einen mutmaßlichen Missetäter auf, um eine Vorladung wegen Diebstahls zu überbringen. Und am nächsten Tag erweist Manfred zusammen mit Gesetzeshütern aus benachbarten Bezirken dem verstorbenen Polizisten auf dessen Beerdigung die letzte Ehre.

