Der Germinator
Folge vom 12.11.2024: Episode 7
44 Min.Folge vom 12.11.2024Ab 12
Im Rio Arriba County wurde ein Einbruch gemeldet. Dort hat angeblich jemand die Tür einer verlassenen Bar eingetreten. Manfred Gilow und Trevor Walker durchsuchen das Grundstück. Dabei stoßen die Gesetzeshüter auf drei verdächtige Personen. Und die Staatspolizei hat in der Nähe von Chimayo eine Leiche entdeckt. Rund 20 Beamte umstellen das Gebäude. Bei dem Einsatz gilt die höchste Alarmstufe. Denn es besteht der Verdacht, dass ein mexikanisches Kartell in den Fall verwickelt ist. Die potenziellen Mörder befinden sich möglicherweise noch am Tatort.
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Genre:Krimi, Unterhaltung, Dokudrama
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-9: Warner Bros. Discovery, Inc.