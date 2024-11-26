Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Der Germinator

Episode 9

DMAXFolge vom 26.11.2024
Episode 9

Episode 9Jetzt kostenlos streamen

Der Germinator

Folge vom 26.11.2024: Episode 9

45 Min.Folge vom 26.11.2024Ab 12

Eine Frau hat vor einiger Zeit einen Streifenwagen gerammt und ist anschließend vor der Polizei geflohen. Aber in dieser Folge landet die Dame doch noch hinter Gittern. Manfred Gilow und Matthew Jacobs erhalten obendrein eine Anfrage der Staatspolizei. Es geht um einen Fall von häuslicher Gewalt. Die Gesetzeshüter durchsuchen das Haus des Verdächtigen und finden den Mann in einem Kleiderschrank. Und am nächsten Tag nimmt der „Germinator“ im Rio Arriba County Abschied von seinen Kollegen. Denn seine nächste Station führt ihn in den US-Bundesstaat Colorado.

Alle verfügbaren Folgen