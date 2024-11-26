Der Germinator
Folge vom 26.11.2024: Episode 9
45 Min.Folge vom 26.11.2024Ab 12
Eine Frau hat vor einiger Zeit einen Streifenwagen gerammt und ist anschließend vor der Polizei geflohen. Aber in dieser Folge landet die Dame doch noch hinter Gittern. Manfred Gilow und Matthew Jacobs erhalten obendrein eine Anfrage der Staatspolizei. Es geht um einen Fall von häuslicher Gewalt. Die Gesetzeshüter durchsuchen das Haus des Verdächtigen und finden den Mann in einem Kleiderschrank. Und am nächsten Tag nimmt der „Germinator“ im Rio Arriba County Abschied von seinen Kollegen. Denn seine nächste Station führt ihn in den US-Bundesstaat Colorado.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Krimi, Unterhaltung, Dokudrama
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Warner Bros. Discovery, Inc.