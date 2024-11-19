Der Germinator
Folge vom 19.11.2024: Episode 8
44 Min.Folge vom 19.11.2024Ab 12
Ein mutmaßlicher Autodieb ist nach der Probefahrt mit dem Vehikel eines Kfz-Händlers durchgebrannt. Manfred Gilow und Matthew Jacobs fahren zu der auf dem Führerschein gelisteten Adresse des Mannes. An einer Highschool stärken die Gesetzeshüter das Gemeinschaftsgefühl in der Gemeinde. Dort schließen sich alle verfügbaren Polizisten und Feuerwehrleute einer Eskorte für das Sportteam an. Und in einem Pkw riecht es nach Marihuana. Der Fahrer ist im Rio Arriba County Schlangenlinien gefahren. Es macht den Eindruck, als stünde er unter Drogeneinfluss.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Krimi, Unterhaltung, Dokudrama
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Warner Bros. Discovery, Inc.