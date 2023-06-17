Der letzte Bulle
Folge 1: Ein echter Held
42 Min.Folge vom 17.06.2023Ab 12
Mathias Herz wird erschlagen aufgefunden. Kleine Glassplitter an seiner Kopfwunde geben Rätsel auf. Die Frau des Opfers, Lara Herz, reagiert schockiert auf den Tod ihres Mannes. Ihrer Aussage nach hatte er keine Feinde. Doch zwischen ihm und seinem Jugendfreund Karsten Wollmer kam es offenbar kürzlich zum Streit über die finanzielle Ausrichtung ihres gemeinsam betriebenen Kletterparks. Aber ist das tatsächlich das Mordmotiv? Parallel tut sich nämlich eine ganz andere Spur auf ...
